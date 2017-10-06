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Волгоградская область покупает права на публичный показ «Матильды»
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    Волгоградская область покупает права на публичный показ «Матильды»

    14:16  6 Октября 2017  /обновлено: 14:16  06 Октября 2017
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    Волгоградская область покупает права на публичный показ «Матильды»

    Санкт-Петербург, 6 октября. Вслед за Московской областью, где права на публичный показ «Матильды» были приобретены «Мособлкино», появился еще один государственный центр, собирающийся показать фильм режиссера Алексея Учителя.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, центр культуры «Дружба» в городе Камышин предлагает порядка ста тысяч за право показать скандальный фильм, ставший культовым еще до своего выхода на экран. 

    Напомним, что уже несколько частных прокатчиков заявили о том, что покупают права на показ и готовы «крутить» фильм об отношениях балерины и императора. Теперь к ним подключаются и государственные кинотеатры.

    Вчера стало известно, что Октябрьский районный суд повторно отказал Ольге Куликовской-Романовой, вдове племянника Николая II, в рассмотрении иска к Алексею Учителю о защите чести и достоинства. Суд потребовал пояснить, что именно в фильме женщина считает оскорбляющим честь и достоинство. Кроме того, суд еще раз требует предоставить документы о родстве Ольги Куликовской-Романовой с семьей императора.

    Автор: Тимур Румянцев
    #матильда #учитель
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