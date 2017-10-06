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Новости Сирии
Военный вертолет РФ совершил вынужденную посадку в Сирии — Минобороны
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    Военный вертолет РФ совершил вынужденную посадку в Сирии — Минобороны

    14:05  6 Октября 2017  /обновлено: 14:15  06 Октября 2017
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    Военный вертолет РФ совершил вынужденную посадку в Сирии — Минобороны

    Москва, 6 октября. Российский военный вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку на востоке провинции Хама в Сирии из-за технической неисправности, заявили в Минобороны РФ, опровергнув данные СМИ о том, что вертолет якобы сбили террористы ИГ1.

    Как уточнили в министерстве, Ми-28 выполнял задачи по сопровождению вертолета Ми-8, на борту которого находились военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон.

    «Военный вертолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности», — подчеркнули в МО РФ. 

    Уточняется, что экипаж Ми-28  не пострадал и был оперативно доставлен поисково-спасательной службой на аэродром. В настоящее время жзни и здоровью летчиков ничего не угрожает.

    «По докладу экипажа и после осмотра машины установлено, что огневого воздействия по вертолету не было», — заключили в Минобороны.

     

    Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #минобороны #сирия #военный вертолет #вынужденная посадка
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