Панин согласился стать лицом нового отеля для собак

В Избранное

Москва, 6 октября. Скандально известный российский актер Алексей Панин станет лицом отеля для собак. Об этом Панин заявил сам в очередном выпуске шоу «Хайпоновости», опубликованном на одноименном канале в YouTube.

По сюжету ролика, во время новостей у актера неожиданно зазвонил телефон, после чего он поехал на встречу со своим знакомым Андреем, который рассказывает Панину о новом проекте — почасовой гостинице для собак. Андрей предлагает Алексею стать хозяином этой гостиницы.

Панин поделился слоганом отеля: «Нигде не будут любить вашу собаку так, как в моей гостинице!», передает Ura.Ru.

Напомним, что первый выпуск шоу «Хайпоновости» вышел 8 сентября.

Алексей Панин получил широкую известность в первую очередь своими скандальными и эпатажными выходками.