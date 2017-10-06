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Общество
Панин согласился стать лицом нового отеля для собак
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    Панин согласился стать лицом нового отеля для собак

    14:07  6 Октября 2017
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    Панин согласился стать лицом нового отеля для собак

    Москва, 6 октября. Скандально известный российский актер Алексей Панин станет лицом отеля для собак. Об этом Панин заявил сам в очередном выпуске шоу «Хайпоновости», опубликованном на одноименном канале в YouTube.

    По сюжету ролика, во время новостей у актера неожиданно зазвонил телефон, после чего он поехал на встречу со своим знакомым Андреем, который рассказывает Панину о новом проекте — почасовой гостинице для собак. Андрей предлагает Алексею стать хозяином этой гостиницы.

    Панин поделился слоганом отеля: «Нигде не будут любить вашу собаку так, как в моей гостинице!», передает Ura.Ru.

    Напомним, что первый выпуск шоу «Хайпоновости» вышел 8 сентября.

    Алексей Панин получил широкую известность в первую очередь своими скандальными и эпатажными выходками.

     

    Автор: Алексей Громов
    #панин #отель
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