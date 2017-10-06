Минобороны РФ: Экипаж вертолета Ми-28, вынужденно севшего в Сирии, не пострадал

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Москва, 6 октября. Минобороны России сообщило, что экипаж вертолета Ми-28, вынужденно севшего в Сирии, не пострадал и был доставлен на аэродром, здоровью летчиков ничего не угрожает.

Представители министерства обороны РФ сообщили, что аварийная посадка произошла в провинции Хама. При выполнении задачи по сопровождению вертолета Ми-8 с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности.

Экипаж не пострадал и оперативно был доставлен поисково-спасательной службой на аэродром. Отмечается, что жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает. Представители Минобороны РФ подчеркнули, что «по докладу экипажа и после осмотра машины, огневого воздействия по вертолету не было».