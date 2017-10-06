Фильм о Путине режиссера Оливера Стоуна посмотрели более миллиона итальянцев

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Рим, 6 октября. Фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», который транслировался накануне по государственному телеканалу «РАИ-3», посмотрели более миллиона итальянцев, сообщила пресс-служба канала.

Переведенный на итальянский фильм с участием президента России Владимира Путина посмотрели 1,076 миллиона зрителей в Италии. Документальная лента, созданная в жанре интервью, рассказывающая о российском лидере, стала самой популярной передачей за 5 октября.

Общественное внимание традиционно приковано к фигуре Путина, поскольку глава государства РФ признан одним из самых влиятельных мировых политиков. Премьера фильма режиссера Стоуна состоялась в США 15 июня, 16 июня американское издательство Hot Books представила текстовый вариант интервью.