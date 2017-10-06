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Общество
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Украина
СБУ хочет сажать в тюрьму политиков и чиновников за поездки в Россию
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    СБУ хочет сажать в тюрьму политиков и чиновников за поездки в Россию

    14:17  6 Октября 2017
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    СБУ хочет сажать в тюрьму политиков и чиновников за поездки в Россию

    Киев, 6 октября. Украинские чиновники могут дорого ответить за свои визиты в Россию. За посещение РФ их предлагают карать тюремным сроком. С такой инициативой выступила Служба безопасности Украины. 

    «В проекте закона, в частности, предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины», — говорится в сообщении на сайте СБУ.

    Уголовную ответственность за поездки в Россию силовое ведомство предлагает ввести для политиков, чиновников, представителей органов местного самоуправления и общественных деятелей. 

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #сбу #поездки
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