СБУ хочет сажать в тюрьму политиков и чиновников за поездки в Россию

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Киев, 6 октября. Украинские чиновники могут дорого ответить за свои визиты в Россию. За посещение РФ их предлагают карать тюремным сроком. С такой инициативой выступила Служба безопасности Украины.

«В проекте закона, в частности, предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины», — говорится в сообщении на сайте СБУ.

Уголовную ответственность за поездки в Россию силовое ведомство предлагает ввести для политиков, чиновников, представителей органов местного самоуправления и общественных деятелей.