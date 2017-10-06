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Россия
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Политика
Песков ответил на вопрос о «переделке» Кремля для короля Саудовской Аравии
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    Песков ответил на вопрос о «переделке» Кремля для короля Саудовской Аравии

    21:45  6 Октября 2017
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    Песков ответил на вопрос о «переделке» Кремля для короля Саудовской Аравии

    Москва, 6 октября. Информация о частичном переоборудовании Кремля для передвижений короля Саудовской Аравии «не совсем соответствует действительности», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «В данном случае я не могу это не подтвердить, не опровергнуть», — сказал он, комментируя информацию о том, что монарх Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд якобы передвигался по Большому Кремлевскому дворцу на электрокаре, который был сделан по спецзаказу в Саудовской Аравии, о чем сообщила ранее газета «Коммерсант».

    «Нет, это, вы знаете, чуть-чуть, конечно, чуть-чуть такое преувеличение, я бы сказал, творческое, поэтому это не совсем соответствует действительности, — добавил Песков. — Кремль не переделывали».

    Песков ответил на вопрос о «переделке» Кремля для короля Саудовской Аравии

    Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи президента России Владимира Путина и саудовского короля  заявил, что власти России и Саудовской Аравии намерены наращивать сотрудничество по всем областям

    Автор: Тимур Румянцев
    #песков #кремль #саудовская аравия
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