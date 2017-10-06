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Общество
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Экономика
«Золотой» щит от санкций: России прогнозируют «чистую победу» над США
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    «Золотой» щит от санкций: России прогнозируют «чистую победу» над США

    14:54  6 Октября 2017
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    Немецкие СМИ: Россия скупает золото, чтобы «слезть» с нефтедолларовой системы

    Берлин, 6 октября. Немецкое издание подсчитало, сколько золота закупает Россия, и выдвинуло предположения о том, зачем ей это нужно.

    Издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщает, что в 2016 году Россия стала самым крупным покупателем золота в мире. ЦБ официально сообщил о приобретении 201 тонны драгоценного металла, что составляет 38% общемировых закупок, пишет издание. В тройке лидеров также Китай, закупивший около 80 тонн золота, и Казахстан, пополнивший золотые резервы на 36 тонн.

    По официальным данным, которые, как подчеркнуло издание, «следует интерпретировать с некоторой осторожностью», золотовалютные резервы России на данный момент составляют около 1715 тонн. ЦБ РФ начал активно закупать золото на мировом рынке 10 лет назад. Тогда в запасах России насчитывалось всего 400 тонн драгметалла.

    Эксперты заявляют, что «золотым щитом» Россия пытается обезопасить себя на случай очередных западных санкций или даже отказаться от нефтедолларовой системы.

    «Золото — это актив, который не зависит от правительств. Это делает Россию более независимой от решений западных стран, валюты которых традиционно используются в качестве резервных», — цитирует издание аналитика по драгоценным металлам лондонской финансовой компании Macquarie Group Мэтью Тернера.

     «Золото считается геополитически безопасным инвестированием на фоне конфронтации с США», — пишет ирландский Independent.

    Издание сообщает, что в настоящий момент золото составляет 17% резервов ЦБ РФ, что значительно больше, чем в других странах с развивающейся экономикой. Для сравнения, в Индии этот показатель составляет всего 6%, в Китае – 3%, в Бразилии – 1%.

    Сегодня Россия является не только крупнейшим покупателем, но и третьим по величине производителем золота в мире после Китая и Австралии. Часть золота РФ закупает напрямую у своих шахт, поэтому определить фактические золотые запасы России невозможно, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

    «Золотой» щит от санкций: России прогнозируют «чистую победу» над США

    Аналитик Михаил Мащенко отмечает, что Россия увеличила объемы закупок золота в 2016 году, перед выборами президента США. На фоне напряженных отношений со Штатами увеличение запасов золота выглядит вполне логичным.

    «Вашингтон и Москва идут на обострение конфликта друг с другом, и если предсказать, кто станет победителем в прямом противостоянии, практически невозможно, то, сравнивая золотые запасы стран, можно отдать чистую победу России: в то время как отечественное правительство закупает металл, США поступают прямо противоположным образом и ликвидируют свои накопления», — цитирует эксперта издание «Федералпресс».

    Напомним, недавно международный стратег Марин Катуса, признанный одним из лучших аналитиков, заявил, что в мировом политическом пространстве наметилось ускорение дедолларизации.

    Автор: Юлия Кошкина
    #россия #резерв #германия #золото
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