Путин не планирует переговоров с Трампом в свой день рождения — Песков

В Избранное

Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин не планирует никаких телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в своей день рождения. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В то же время официальный представитель Кремля признал, что в субботу Путин примет целую вереницу телефонных звонков.

«Президент будет получать поздравления, эти разговоры уже запланированы», — отметил он.

В эту субботу президент РФ Владимир Путин отпразднует свой 65-й юбилей. Как именно глава государства планирует отметить день рождения, Песков уточнять не стал. Напомним, что в 2015 году Путин в свой день рождения взял выходной и отправился на отдых в сибирскую тайгу, а в прошлом году, по словам Пескова, отметил праздник в кругу родственников и близких друзей.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров намерен организовать грандиозный футбольный матч в честь празднования дня рождения Путина.