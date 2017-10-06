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Общество
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Путин не планирует переговоров с Трампом в свой день рождения — Песков
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    Путин не планирует переговоров с Трампом в свой день рождения — Песков

    16:30  6 Октября 2017
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    Путин не планирует переговоров с Трампом в свой день рождения — Песков

    Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин не планирует никаких телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в своей день рождения. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

     В то же время официальный представитель Кремля признал, что в субботу Путин примет целую вереницу телефонных звонков.

    «Президент будет получать поздравления, эти разговоры уже запланированы», — отметил он.

    Путин не планирует переговоров с Трампом в свой день рождения — Песков

    В эту субботу президент РФ Владимир Путин отпразднует свой 65-й юбилей. Как именно глава государства планирует отметить  день рождения, Песков уточнять не стал. Напомним, что в 2015 году Путин в свой день рождения взял выходной и отправился на отдых в сибирскую тайгу, а в прошлом году, по словам Пескова, отметил праздник в кругу родственников и близких друзей.

    Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров намерен организовать грандиозный футбольный матч в честь празднования дня рождения Путина.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #трамп #песков #переговоры #день рождения
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