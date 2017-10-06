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Полиция получила сообщения о минировании более 50 объектов в Москве
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Прокуратура предупредила штаб Навального о незаконности митинга в Петербурге
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    Прокуратура предупредила штаб Навального о незаконности митинга в Петербурге

    13:57  6 Октября 2017  /обновлено: 14:01  06 Октября 2017
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    Прокуратура предупредила штаб Навального о незаконности митинга в Петербурге

    Санкт-Петербург, 6 октября. Прокуратура Санкт-Петербурга предупредила руководство регионального штаба сторонников Алексея Навального, что попытки провести шествие и митинг на Марсовом поле или Дворцовой площади  будут прямым нарушением закона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

    В ведомстве пояснили, что Алексей Навальный и ряд представителей «Партии прогресса» распространяют призывы к участию в публичных мероприятиях в Санкт-Петербурге 7 октября. Однако правительство Санкт-Петербурга не согласовало проведение акции на Марсовом поле и Дворцовой площади. Власти города предложили организаторам выбрать другие места для проведения мероприятий.

    «Любые попытки провести несогласованное мероприятие на Марсовом поле или Дворцовой площади – прямое нарушение закона», — говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что для недопущения возможных нарушений закона представителям регионального штаба Алексея Навального объявлены предостережения.

    Напомним, 2 октября Симоновский суд Москвы арестовал на 20 суток блогера Алексея Навального за призыв участвовать в несогласованном митинге. Несанкционированный митинг, организованный Навальным, состоялся 29 сентября в Нижнем Новгороде.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #санкт-петербург #митинг #прокуратура
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