Сирия — переправы и перепутья: дипломатическая работа России и помощь ВКС РФ выведут САР из кризиса

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Ситуация в Сирии в настоящее время развивается быстрыми темпами, причем как на военном, так и на дипломатическом уровне. Российские ВКС и Сирийская арабская армия (САА) продолжают теснить боевиков «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) из Дейр эз-Зора. Союзники, кроме того, совершили стремительный бросок на юг и подошли к окраинам другого крупного бастиона ИГ1— города Аль-Маядин. Согласно последним данным Минобороны РФ, от террористов освобождено уже более 91% территорий арабской республики.

Между тем ряд последних событий, развернувшихся на дипломатическом уровне, также могут серьезно повлиять на общую ситуацию в САР и, прежде всего, на процесс мирного урегулирования. Речь идет о недавней встрече лидеров России и Саудовской Аравии, а также о присоединении Китая к Астанинскому формату. О том, какое именно воздействие окажут данные ключевые события на обстановку в Сирии, читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что встреча Владимира Путина и короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, а также участие Китая в грядущих встречах в Астане, несомненно, позитивно повлияют на процесс политического урегулирования сирийского кризиса. Подробнее об этом эксперт рассказал в беседе с корреспондентом ФАН.

«Последние события в глобальной политике, безусловно, оказывают воздействие на процессы, происходящие в Сирии. Эти факторы должны положительно повлиять на развитие мирного урегулирования в стране. Переговоры российского президента и короля Саудовской Аравии применительно к сирийскому конфликту важны в том смысле, что Эр-Рияд, действительно, поддерживает вооруженные исламистские группировки, действующие в САР против законного правительства Башара Асада. Причем часть из них — крайне радикальные формирования. Ожидается, что по итогам этой встречи позиции Москвы и Эр-Рияда по Сирии должны несколько сблизиться, хотя о формировании единого взгляда на проблему речь, конечно, не идет. Однако сближение постепенно развивается. Важен тот факт, что саудовская сторона признала угрозу терроризма и для своей страны, поэтому теперь она готова противодействовать ему. Это, возможно, поможет повлиять на исламистские организации, которые пользуются поддержкой саудитов, и усадить их за стол переговоров».

Что касается участия китайских представителей в Астанинском процессе, то данное событие, несомненно, еще выше поднимет значимость данной площадки, поскольку Китай является великой державой и имеет значительное влияние в рамках мирового масштаба, считает Борис Долгов. При этом помимо участия в политическом урегулировании Пекин также планирует поучаствовать и в экономической жизни Сирии: так, недавно было объявлено о намерениях инвестировать средства в инфраструктуру арабской республики.

«Китай в какой-то степени тоже был затронут конфликтом. Когда я был в САР, наши сирийские коллеги говорили, что Пекин активно помогает сирийскому народу и что с ним имеются контакты в финансово-экономической сфере. Однако его участие и в политическом процессе — событие безусловной важности. Китай — великая держава, и его интересы совпадают с нашими, то есть с интересами стабилизации ситуации в САР, поддержки народа страны и уничтожения террористических группировок».

Соответственно, все эти факторы должны подействовать позитивно и несколько приблизить ситуацию в Сирии к развязке, к мирному разрешению кризиса. Тем не менее, отмечает эксперт, помешать этому могут другие политические силы, которые, напротив, заинтересованы в поддержании нестабильности и дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Одним из таких внешних участников, безусловно, являются США.

«Однако по-прежнему вызывает опасения то, что происходит в Сирии, — прежде всего, действия других внешних игроков, например, Соединенных Штатов. Вашингтон как раз противодействует процессу мирного урегулирования, поэтому ситуация в арабской республике, несомненно, остается довольно сложной. Однако те дипломатические события, о которых мы говорили, все-таки будут способствовать нахождению путей разрешения кризиса».

1 Организация запрещена на территории РФ.