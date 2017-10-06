Песков прокомментировал озабоченность США из-за покупки С-400 Эр-Риядом

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Москва, 6 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в сфере ВТС не направлено против третьих стран.

Представитель Кремля подчеркнул, что любые высказанные озабоченности в этой связи российская сторона считает безосновательными.

Ранее в американском Минобороны выразили обеспокоенность по поводу информации о том, что в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда была достигнута договоренность о закупке Эр-Риядом российских систем С-400 «Триумф».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ не стал подтверждать эту информацию. Он лишь отметил, что на повестке дня вчерашних российско-саудовских переговоров действительно фигурировала тематика ВТС.

«Безусловно, эта тема относится к категории весьма чувствительных», — добавил Песков.

Накануне вице-премьер России Дмитрий Рогозин подтвердил, что Саудовская Аравия проявляет интерес к закупке С-400.