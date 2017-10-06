Рада с драками приняла в первом чтении законопроект Порошенко о Донбассе

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Киев, 6 октября. Верховная рада Украины в пятницу утвердила в первом чтении законопроект Петра Порошенко об особенностях политики по обеспечению суверенитета Украины над неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Во время голосования депутаты устроили потасовку: противники документа пытались прорваться к трибуне, а один из депутатов от «Свободы» — к президиуму. В итоге документ поддержали 233 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

При этом из текста исключили упоминание о приоритетности положений минских соглашениях в части обеспечения безопасности. Вместо этого было предложено опираться на заявление Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на юго-востоке страны.

Таким образом, принятие Радой президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса фактически означает, что Киев выходит из минского процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Законопроект о реинтеграции по сути означает отказ от минских соглашений, он противоречит нескольким пунктам «Минска»», — заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в комментарии ТАСС. По его мнению, поспешность, с которой Порошенко внес его, резко повышает опасность военных действий в регионе после 18 октября, так как этот закон освобождает Киев от всех обязательств.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в свою очередь отметил, что, принимая эти законы, Украина «создаёт огромную проблему для себя»: «если минских соглашений нет, то у Киева вновь возникает состояние войны, которую Украина ведет с неявившейся на войну Россией».

«При этом терпя унизительные поражения от собственных граждан. Абсурд? Да, абсурд», — заявил эксперт в материале на портале «Новостной фронт».