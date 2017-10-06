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Путин проведет совещание с членами Совбеза в день рождения — Песков
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    Путин проведет совещание с членами Совбеза в день рождения — Песков

    13:52  6 Октября 2017
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    Путин проведет совещание с членами Совбеза в день рождения — Песков

    Москва, 6 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в день своего рождения, 7 октября, глава государства проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Кроме того, у Владимира Путина запланирована «целая вереница» телефонных переговоров.

    «Традиционно Путин празднует день рождения… чаще он это делает с родными и близкими, иногда он это делает со своими коллегами по работе», — заявил Песков журналистам, отметив, что в субботу президент будет получать поздравления по телефону. Ряд разговоров уже запланирован.

    Кроме того, в середине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, отмечает агентство РИА Новости.

    Напомним, что 7 октября 2017 года президенту России Владимиру Путину исполнится 65 лет.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #совбез #день рождения
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