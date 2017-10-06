Путин и король Саудовской Аравии обсуждали ситуацию в Сирии — Песков

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Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсуждали ситуацию в Сирии, сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, ответив на вопрос, обсуждалось ли политическое будущее президента САР Башара Асада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Путина и Аль Сауда, состоявшиеся накануне. Речь шла о ближневосточном регионе, в том числе ситуации в Сирии.

«Ситуация в Сирии, безусловно, обсуждалась. Это все, что я вам могу сказать», — сказал Песков.

Ранее российский лидер Путин назвал переговоры продуктивными - по итогам были подписаны 14 документов. Аль Сауди отметил теплый прием в Москве и заявил, что «счастлив быть в России», это первый визит монарха в РФ.