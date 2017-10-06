Гальцев о новой роли: Гришковец создал пьесу о том, что мы любим и не любим в этом мире. ФАН-ТВ

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Петербургский Театр Эстрады имени Аркадия Райкина открывает новый сезон, который обещает стать совершенно особенным. Во-первых, в 2018 году театр отметит 10 лет своего существования именно под этим названием и под непосредственным руководством Заслуженного артиста России Юрия Гальцева. Во-вторых, у театра, наконец, появится свой собственный постоянный репертуар. И в-третьих, в новом сезоне ожидается сразу три премьеры, одна из которых ставится по пьесе Евгения Гришковца «Дом». Подробности узнавала съемочная группа ФАН-ТВ.

Десятилетие руководства – отличный повод, чтобы подвести промежуточные итоги и вспомнить, с чего, собственно, все начиналось, считает Юрий Гальцев. Для журналистов актер провел небольшой экскурс в историю становления театра имени А. Райкина.

– Прежде всего, я хочу сказать, что однажды мы доказали, что сможем возглавлять театр. Я не хочу называть фамилии, но очень многие известные люди просили, чтобы театр отдали нам. И когда нам его отдали, мы его и назвали именем великого актера, который 40 лет здесь работал, – Аркадия Исааковича Райкина. Когда я пришел – вы можете себе представить? – здесь была выставка кошечек! Где мы сидим, здесь были кошки. На полном серьезе. Я думал: это зоопарк или театр вообще?

Однако, удалось и кошек расселить, и само здание привести в порядок. Театр успешно работает, и новый сезон в сентябре он начал с Вампиловского фестиваля в Иркутске, посвященного творчеству Василия Шукшина. Впереди – новые планы.

– Далее мы планируем посетить фестивали, которые касаются детских спектаклей. Потому что в последнем и грядущем сезонах мы уделяем активное внимание именно детскому продукту, – рассказала директор театра Юлия Пости.

В Сибирь артисты театра Райкина возили спектакль «Шуры-муры», поставленный по рассказам писателя. Что же касается постановок для юных зрителей, теперь в театре есть целое отделение семейных спектаклей. Режиссером таких постановок является молодой актер Илья Архипов, ученик Юрия Гальцева и Владимира Глазкова – драматурга и сценариста. Впрочем, у эстрадного театра за плечами уже есть солидный опыт участия в фестивалях. Так, например, артисты выступали в Летних книжных аллеях, за что получили признательность городского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Благодарственное письмо театру (в лице его художественного руководителя) было вручено прямо во время пресс-конференции.

Но самое ожидаемое событие в жизни театра – конечно, премьеры. Спикеры признались, что, при маленьком коллективе и скромном репетиционном пространстве, три премьеры к сезону – это серьезный уровень. Особая значимость уделяется постановке «Дом» по пьесе Евгения Гришковца. Спектакль уже снискал любовь московского зрителя, в Петербурге же этой осенью его сыграют впервые. Режиссер спектакля Олег Куликов высказался по этому поводу:

– Что касается Гришковца, мы все знаем, что есть небольшая опасность, которую я сам ощущаю. При словах «Евгений Гришковец» уже сразу определяется бренд. Это уже жанр. Из современных драматургов, которые находятся и живут с нами в одно время, в нашей стране, конечно, Евгений Гришковец наиболее знаковая персона. 10-15 лет назад он довольно ярко взлетел с «Как я съел собаку». В спектакле заняты, в основном, артисты Театра Эстрады, замечательные артисты всех возрастов. Но у нас есть два или три приглашенных артистов из города. И я, заканчивая, могу сказать, что получаю колоссальное удовольствие, работая с профессионалами своего дела.

Напомним, основная сюжетная линия пьесы состоит из попыток взрослого человека воплотить детскую мечту. Говоря о сложностях, которые встанут на пути у главного героя (а эту роль Юрий Гальцев решил сыграть лично), Олег Куликов отметил:

– Сразу могу сказать: на сцене нет матерных слов, на сцене никто не курит, на сцене нет секса. Всё остальное есть.

Раскрывать детали новой постановки театральные деятели отказались, но в личной беседе с корреспондентами ФАН-ТВ всё же поделились некоторыми размышлениями:

– В нашем спектакле есть и плюсы, и минусы. Он про нас, сегодняшних. О чем у нас болит, что мы любим, а что мы не любим в нашем мире. Например, такая позиция, как деньги: мы уже не можем от них никуда деться. Почему? Потому что они появились, всё. В советский период без связи с уголовным законодательством богатым человеком стать было нельзя. А сегодня – можно и возможно. Хорошо это или плохо? Это одна из тем в нашем спектакле,– поведал режиссер.

Юрий Гальцев, в свою очередь, добавил:

– Каждый раз, начиная этот спектакль, я могу говорить число сегодняшнего дня. Сегодняшний день. Поехали! Он вне времени, это точно.

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