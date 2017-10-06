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Песков прокомментировал вручение Нобелевской премии кампании ICAN
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    Песков прокомментировал вручение Нобелевской премии кампании ICAN

    13:46  6 Октября 2017
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    Песков прокомментировал вручение Нобелевской премии кампании ICAN

    Москва, 6 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никто не расстроился из-за того, что Владимир Путин не получил Нобелевскую премию мира. По его словам, к выбору комитета нужно относиться с уважением.

    «Нет, не расстроились», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос журналиста, передает агентство РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия. Как уточнили в Нобелевском комитете, премия была присуждена за «работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям от использования ядерного оружия».

    Кроме Владимира Путина в список претендентов на Нобелевскую премию мира входили президент США Дональд Трамп, лидер Казахстана Нурсулан Назарбаев, бывший агент спецслужб Эдвард Сноуден, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Еврокомиссии Федерика Могерини.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #песков #нобелевская премия
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