Песков прокомментировал вручение Нобелевской премии кампании ICAN

В Избранное

Москва, 6 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никто не расстроился из-за того, что Владимир Путин не получил Нобелевскую премию мира. По его словам, к выбору комитета нужно относиться с уважением.

«Нет, не расстроились», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос журналиста, передает агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия. Как уточнили в Нобелевском комитете, премия была присуждена за «работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям от использования ядерного оружия».

Кроме Владимира Путина в список претендентов на Нобелевскую премию мира входили президент США Дональд Трамп, лидер Казахстана Нурсулан Назарбаев, бывший агент спецслужб Эдвард Сноуден, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Еврокомиссии Федерика Могерини.