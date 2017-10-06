Песков рассказал о рабочей программе Путина в Сочи

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Москва, 6 октября. Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства Владимира Путина на 6 октября, отметив, что президент посетит новый спортивный объект в Сочи.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Президент сказал, что Владимир Путин прибудет с визитом в Сочи, где осмотрит новый спорткомплекс.