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Песков объяснил, почему законопроект Киева о «реинтеграции Донбасса» неприемлем
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    Песков объяснил, почему законопроект Киева о «реинтеграции Донбасса» неприемлем

    15:26  6 Октября 2017
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    Песков объяснил, почему законопроект Киева о «реинтеграции Донбасса» неприемлем

    Москва, 6 октября. Формулировка украинского законопроекта о «реинтеграции Донбасса» неприемлема ни де-юре, ни де-факто, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что, по данным Кремля, новый украинский законопроект «носит весьма декларативный характер». Он напомнил, что в документе упоминается Россия в качестве якобы «агрессора», а также нет ни слова о минских соглашениях. Представитель Кремля также указал на юридические противоречия в его тексте.

    «Чисто с юридической точки зрения – безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлема, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Она неприемлема. Но и с юридической точки зрения, конечно, это противоречит и букве, и духу минских договоренностей. Ибо, такой дефиниции в минских договоренностях нет. И российская сторона является подписантом, а именно гарантом этих минских договоренностей».

    Песков объяснил, почему законопроект Киева о «реинтеграции Донбасса» неприемлем

    Песков напомнил, что Россия сохраняет приверженность минским соглашениям, альтернативы для которых не существует.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #донбасс #украина #песков #законопроект #реинтеграция
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