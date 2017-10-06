Шлосберг раскритиковал Навального: Нельзя воспринимать людей как «политическое мясо»

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Псков, 6 октября. Блогеру Алексею Навальному следует прекратить относится к сторонникам как к «политическому мясу», призывая выходить на несанкционированные митинги без гарантии обеспечить безопасность, заявил руководитель псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг.

Шлосберг во время интервью автору YouTube-канала «Пекло» Евгению Кириллову обратил внимание на пренебрежительное отношение Навального к своим сторонникам. В качестве примера он привел митинги 12 июня, которые не были согласованы.

«Если ты политик — федеральный, региональный, какой угодно, хоть космический, — ты призываешь людей выйти на несогласованную акцию протеста, то ответь каждому из этих тысяч людей: ты лично каждого защитишь? — задал он риторический вопрос. — Если ты не можешь этого сказать, то не бросай людей под танки. Должен сказать, что нельзя воспринимать людей как «политическое мясо», это рано или поздно очень плохо заканчивается».

Кроме того, псковский депутат убежден, что Навальный не сможет управлять Россией.

«Он (Навальный. — Прим. ФАН) не умеет собирать камни, — пояснил свою точку зрения Шлосберг, — он умеет только разбрасывать».

Ранее бывшая сотрудница штаба Навального заявила, что в команде видеоблогера процветает коррупция и присвоение пожертвований, присланных сторонниками.