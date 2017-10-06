Просьбу Ющенко к Евросоюзу «объединиться против России» прокомментировал политолог

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Москва, 6 октября. Бывший президент Украины Виктор Ющенко, приехав на дебаты «Солидарность в XXI веке» в польский город Гданьск, заявил, что европейские страны, покупающие энергоносители у РФ, «финансово поддерживают ее агрессию на Украине». Однако, по мнению экспертов, Ющенко, по сути, призвал европейцев «мерзнуть и деградировать» ради Украины.

«Мы очень часто чувствуем, что боремся на Восточной Украине с российской агрессией в полном одиночестве», — заявил Ющенко в Гданьске и призвал Евросоюз стать мудрее, чтобы «в конце концов, решить проблему, которая сегодня имеется на Украине».

Фактически экс-президент Украины призвал страны ЕС «объединиться», чтобы побороть мифическую «российскую агрессию».

Речь политика прокомментировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Никита Данюк, объяснив, почему Европа все еще терпит эту «навязчивую русофобию» Украины.

По мнению Данюка, в сегодняшних реалиях говорить о европейской солидарности уже не приходится: «даже внутри Европейского союза существует огромное количество проблем, на которые страны-участницы ЕС смотрят абсолютно по-разному».

С каждым годом, по его словам, появляется все больше «политических и экономических демаршей» в отношении политики Брюсселя со стороны государств, ранее активно поддерживавших евроинтеграцию. В число таких он включил так называемую «Вышеградскую группу»: Польша, Чехия, Венгрия, Словакия абсолютно не согласны с Брюсселем по вопросу миграционной политики, распределения квот, напомнил эксперт.

Еще одной проблемной группой для ЕС, по его словам, является так называемая «средиземноморская группа». Это государства, которые считают неэффективной фискально-экономическую политику Брюсселя.

Таким образом, по мнению Данилюка, постоянные обсуждения этих вопросов говорят о том, что консолидированной позиции даже по вопросу будущего Евросоюза среди многих европейских стран просто нет.

При этом, как отметил эксперт, ряд политиков (наподобие Ющенко) продолжают пытаться

поддерживать «иллюзию относительно «злого Мордора» в лице России и «просвещенного» западного мира, который выступает консолидированно против РФ».

Однако, как убежден Данюк, «если же не брать в расчет выступления этих явно ангажированных «политических трупов» антироссийской направленности», то в ЕС все чаще призывают пересмотреть отношения с Москвой и отказаться от экономического давления. «Потому что Европа терпит очень большие экономические убытки из-за этих санкций», — заключил политолог в интервью «Свободной прессе».