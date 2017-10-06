Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Полиция получила сообщения о минировании более 50 объектов в Москве
Политика
Просьбу Ющенко к Евросоюзу «объединиться против России» прокомментировал политолог
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Просьбу Ющенко к Евросоюзу «объединиться против России» прокомментировал политолог

    13:39  6 Октября 2017
    67

    Политолог объяснил, когда Европа устанет от «навязчивой русофобии» Украины

    Москва, 6 октября. Бывший президент Украины Виктор Ющенко, приехав на дебаты «Солидарность в XXI веке» в польский город Гданьск, заявил, что европейские страны, покупающие энергоносители у РФ, «финансово поддерживают ее агрессию на Украине». Однако, по мнению экспертов, Ющенко, по сути, призвал европейцев «мерзнуть и деградировать» ради Украины.

    «Мы очень часто чувствуем, что боремся на Восточной Украине с российской агрессией в полном одиночестве», — заявил Ющенко в Гданьске и призвал Евросоюз стать мудрее, чтобы «в конце концов, решить проблему, которая сегодня имеется на Украине».

    Фактически экс-президент Украины призвал страны ЕС «объединиться», чтобы побороть мифическую «российскую агрессию».

    Речь политика прокомментировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Никита Данюк, объяснив, почему Европа все еще терпит эту «навязчивую русофобию» Украины.

    По мнению Данюка, в сегодняшних реалиях говорить о европейской солидарности уже не приходится: «даже внутри Европейского союза существует огромное количество проблем, на которые страны-участницы ЕС смотрят абсолютно по-разному».

    С каждым годом, по его словам, появляется все больше «политических и экономических демаршей» в отношении политики Брюсселя со стороны государств, ранее активно поддерживавших евроинтеграцию. В число таких он включил так называемую «Вышеградскую группу»: Польша, Чехия, Венгрия, Словакия абсолютно не согласны с Брюсселем по вопросу миграционной политики, распределения квот, напомнил эксперт.

    Еще одной проблемной группой для ЕС, по его словам, является так называемая «средиземноморская группа». Это государства, которые считают неэффективной фискально-экономическую политику Брюсселя.

    Таким образом, по мнению Данилюка, постоянные обсуждения этих вопросов говорят о том, что консолидированной позиции даже по вопросу будущего Евросоюза среди многих европейских стран просто нет.

    При этом, как отметил эксперт, ряд политиков (наподобие Ющенко) продолжают пытаться 
    поддерживать «иллюзию относительно «злого Мордора» в лице России и «просвещенного» западного мира, который выступает консолидированно против РФ».

    Однако, как убежден Данюк, «если же не брать в расчет выступления этих явно ангажированных «политических трупов» антироссийской направленности», то в ЕС все чаще призывают пересмотреть отношения с Москвой и отказаться от экономического давления. «Потому что Европа терпит очень большие экономические убытки из-за этих санкций», — заключил политолог в интервью «Свободной прессе».

    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 2038

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85378

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107550

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30021

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44786
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        168
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        2038
        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        8:53   6 Октября 2017
        1234
        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        7:21   6 Октября 2017
        1222