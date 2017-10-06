Все объекты ЧМ-2018 оборудуют интроскопами

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Москва, 6 октября. В рамках проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году все объекты, которые хоть как-то связаны с Мундиалем, решено оборудовать интроскопами, начиная от стадионов, заканчивая закрытыми остановками, спортивными базами, тренировочными полями, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Как стало известно ФАН, на всех значимых объектах ЧМ-18 установят специальное оборудование. Интроскопы позволяют исследовать внутреннюю структуру предметов с помощью звуковых волн, электромагнитного излучения. Их применение широко распространено в аэропортах и железнодорожных вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга.

Однако на обычных объектах, таких как станции метро и тренировочные базы их пока недостаточно. Средняя цена одного прибора составляет порядка 2-3 миллиона рублей в зависимости от размера, чувствительности, производителя. Интроскопы предназначены для обеспечения антитеррористической безопасности объектов и зданий.