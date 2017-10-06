Эр-Рияд выбирает российский «Триумф» — США ответят новой «Бурей в пустыне»

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США обеспокоены покупкой Саудовской Аравией ЗРК С-400 у России, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Мишель Балданза.

«Мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок», — цитирует ТАСС слова военного.

По словам Балданзы, совместимость необходима для того, чтобы эффективно и своевременно отражать возникающие угрозы.

Директор Института новейших государств, политолог и международный эксперт Алексей Мартынов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что отечественный ЗРК С-400 «Триуф» несовместим с системами вооружения НАТО.

«Я напомню, что полгода назад Дональд Трамп лично ездил в Саудовскую Аравию и привез оттуда контракт на поставку американского оружия на 100 миллиардов долларов. После того, как саудиты покупают лучший в мире противоракетный комплекс С-400 «Триумф» у России, возникает логичный вопрос, будут ли выполнены условия контракта по поставкам американского оружия, который подписал президент США. Часть вооружения явно не совместима с С-400. Возможно, Саудовская Аравия захочет что-то еще купить у России. И это беспокоит Америку. Трамп сам говорит: «Бизнес, ничего личного». Он позиционирует себя как бизнесмена, а не как политика. А в бизнесе так бывает. Ему и его команде не привыкать», — иронизирует Мартынов.

При этом Мартынов подчеркнул, что Саудовской Аравии, скорее всего, придется выполнить условия контракта, заключенного с США, хотя бы частично.

«Если саудиты откажутся от покупки американского оружия, США затеют очередную «Бурю в пустыне», я этого не исключаю», — рассуждает аналитик.

Алексей Мартынов напомнил: несмотря на то, что Штаты декларируют мирные способы решения конфликтов, практика последних 20 лет показала, что действуют они ровно наоборот. Операция «Буря в пустыне» и развязанная война в Ираке, по мнению политолога, свидетельствуют о том, что Вашингтон готов пойти на все, чтобы решить свои геополитические и экономические задачи.

«Пять лет назад от Асада-младшего (Башар Асад, глава Сирии — прим. ФАН) отвернулся весь мир, потому что власти Америки его, условно говоря, «приговорили». Тогда он обратился в Россию за помощью к президенту Владимиру Путину. Россия согласилась поддержать легитимно избранного главу Сирии. Устойчивость Асада была восстановлена, и теперь сирийское правительство совместно с Россией борется с мировым терроризмом. Дело идет к миру, это видит весь Ближний Восток. И тезис «русские своих не сдают» подтвердился конкретным примером, его ценность выше, чем всех запасов нефти на Ближнем Востоке.

Политолог считает, что «антироссийская истерия» в западных медиа, украинский кризис и санкции в отношении России — это реакция США на политический проигрыш на Ближнем Востоке.