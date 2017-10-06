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Президент Чехии заявил о двойных стандартах в отношении Крыма и Косово
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    Президент Чехии заявил о двойных стандартах в отношении Крыма и Косово

    14:03  6 Октября 2017  /обновлено: 14:21  06 Октября 2017
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    Президент Чехии заявил о двойных стандартах в отношении Крыма и Косово

    Прага, 6 октября. Президент Чехии Милош Земан заявил, что разное отношение к ситуации в Крыму и в Косово называется «мерить двойным метром».

    Выступая на чешском телеканале ТV Barrandov, Земан раскритиковал различное восприятие ситуации в Косово и в Крыму, назвав это проявлением политики двойных стандартов.

    «Но случилось то, что называется «мерить двойным метром» или «политикой двойных стандартов»: когда референдум в случае с Крымом — так это незаконная аннексия, а когда Косово становится самостоятельным вопреки вышеупомянутой резолюции СБ ООН, то все в порядке», — сказал Земан.

    Президент Земан также напомнил, что не одобряет отторжение Косово от Сербии, так как это является очевидным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, гарантирующей территориальную целостность Сербии. Дипломатические отношения между Чехией и Косово до сих пор не установлены.

    Напомним, вчера стало известно, что юристы ЕС подтвердили законность выхода республики Крым из состава Украины и воссоединения с Россией. Такое мнение высказал председатель Ассоциации аккредитованных адвокатов по взаимодействию с органами государственной власти при ЕС Кристиан Д. де Фолуа, который подробно проанализировал референдум.

    Автор: Юлия Кошкина
    #крым #чехия #косово #прага #земан
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