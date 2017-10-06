МИД Узбекистана заявил о 19 погибших в аварии под Владимиром гражданах

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Ташкент, 6 октября. МИД Узбекистана подтвердил, что в результате аварии во Владимирской области погибли 19 граждан страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно, в салоне автобуса находилось 58 человек, двое из которых были гражданами Казахстана, а остальные — гражданами Узбекистана.

На место ДТП направлена группа сотрудников узбекского диппредставительства во главе с послом Бахромом Ашрафхановым.

Напомним, что смертельная авария произошла в ночь на пятницу, 6 октября. Пассажирский автобус столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту «Санкт-Петербург — Нижний Новгород». В результате погибли 16 человек, еще пять попали в больницу.

Ранее сообщалось, что СК РФ назвал возможные причины смертельного столкновения автобуса и поезда под Владимиром. Рассматриваются версии нарушений со стороны водителей автобуса и сотрудников железной дороги.