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Происшествия
Два человека оказались заблокировны в перевернувшейся машине в Мурманской области
Происшествия
МИД Узбекистана заявил о 19 погибших в аварии под Владимиром гражданах
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    МИД Узбекистана заявил о 19 погибших в аварии под Владимиром гражданах

    13:03  6 Октября 2017
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    МИД Узбекистана заявил о 19 погибших в аварии под Владимиром гражданах

    Ташкент, 6 октября. МИД Узбекистана подтвердил, что в результате аварии во Владимирской области погибли 19 граждан страны, сообщает пресс-служба ведомства.

    Как стало известно, в салоне автобуса находилось 58 человек, двое из которых были гражданами Казахстана, а остальные — гражданами Узбекистана.

    На место ДТП направлена группа сотрудников узбекского диппредставительства во главе с послом Бахромом Ашрафхановым.

    Напомним, что смертельная авария произошла в ночь на пятницу, 6 октября. Пассажирский автобус столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту «Санкт-Петербург — Нижний Новгород». В результате погибли 16 человек, еще пять попали в больницу.

    Ранее сообщалось, что СК РФ назвал возможные причины смертельного столкновения автобуса и поезда под Владимиром. Рассматриваются версии нарушений со стороны водителей автобуса и сотрудников железной дороги.

     

    Автор: Дима Оленин
    #дтп #авария #владимир
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