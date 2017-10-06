Агрессивные русофобы сорвали русскоязычный спектакль в Днепре

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Днепр, 6 октября. В днепровском театре Драмы и комедии русофобы сорвали аншлаговую постановку по Лесе Украинке «Лесная песня», по причине того, что она идет на русском языке.

Об инциденте сообщили на своих страницах Facebook актрисы театра Елена Володина и Валерия Лагода. По их словам, активисты ворвались в театр, угрожали директору и требовали снять в помещении все таблички, которые написаны на русском языке. Девушки выразили свое негодование. Так, Валерия Лагода написала, что не раз видела агрессивных людей под стенами театра. «Страшно за наших добрых зрителей, которых могут задеть активисты!!» — сообщила девушка.

Елена Володина, в свою очередь, написала, что труппа не готова отказаться от тех спектаклей, что уже идут на сцене театра много лет. Она добавила, что это не означает, «что группа радикально настроенных людей имеет право врываться в театр, нарушать творческий процесс, таскать за грудки пожилого директора, угрозами требуя сорвать все таблички в здании, что написаны на русском языке».

Ранее сообщалось, что мэр украинского города Днепр Борис Филатов пригрозил «поднять людей» и «создать» хунту, если руководство центральных силовых ведомств не наведет порядок в его городе.