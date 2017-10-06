Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Два человека оказались заблокировны в перевернувшейся машине в Мурманской области
Новости Сирии
Минобороны РФ: Боевики ИГ используют базу США для вылазок против армии Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минобороны РФ: Боевики ИГ используют базу США для вылазок против армии Сирии

    13:08  6 Октября 2017
    101

    Минобороны РФ: Боевики ИГ используют базу США для вылазок против армии Сирии

    Москва, 6 октября. Боевики террористической организации «Исламское государство» используют военную базу США в Эт-Танфе для вылазок против правительственных войск Сирии, заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Конашенков обратил внимание, что Вашингтон неоднократно выступал с заявлениями, что инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются на военной базе в Эт-Танфе подготовкой так называемой «Новой сирийской армии». Однако он обратил внимание, что с прикрываемой тактической авиацией и РСЗО американской базы регулярно совершают нападения боевики запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ), передает «Газета.ru».

    «В действительности же, Эт-Танф превратился в 100-километровую «черную дыру» на сирийско-иорданской государственной границе, — обратил внимание представитель военного ведомства России. — А вместо «Новой сирийской армии» как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ»1.

    Минобороны РФ: Боевики ИГ используют базу США для вылазок против армии Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #сирия #иг #минобороны рф #конашенков #военная база #армия сирии #эт-танфе
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 1619

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85285

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107535

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30016

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44774
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        103
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        1619
        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        8:53   6 Октября 2017
        1165
        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        7:21   6 Октября 2017
        1206