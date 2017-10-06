Минобороны РФ: Боевики ИГ используют базу США для вылазок против армии Сирии

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Москва, 6 октября. Боевики террористической организации «Исламское государство» используют военную базу США в Эт-Танфе для вылазок против правительственных войск Сирии, заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков обратил внимание, что Вашингтон неоднократно выступал с заявлениями, что инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются на военной базе в Эт-Танфе подготовкой так называемой «Новой сирийской армии». Однако он обратил внимание, что с прикрываемой тактической авиацией и РСЗО американской базы регулярно совершают нападения боевики запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ), передает «Газета.ru».

«В действительности же, Эт-Танф превратился в 100-километровую «черную дыру» на сирийско-иорданской государственной границе, — обратил внимание представитель военного ведомства России. — А вместо «Новой сирийской армии» как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.