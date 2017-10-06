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Общество
Осужденный за госизмену Беляев попытался сбежать из тюрьмы
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    Осужденный за госизмену Беляев попытался сбежать из тюрьмы

    12:53  6 Октября 2017
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    Осужденный за госизмену Беляев попытался сбежать из тюрьмы

    Самара, 6 октября. Осужденный за государственную измену Андрей Беляев получил срок за попытку побега из колонии в Димитровграде, сообщил осведомленный источник в силовых органах Ульяновской области.

    Бывший офицер Андрей Беляев проведет в колонии еще 11,5 лет после попытки побега. В пресс-службе прокуратуры Ульяновской области сообщили, что в августе он воспользовался ослаблением контроля и самовольно покинул территорию локального участка, на котором находились осужденные. Сотрудники колонии задержали Беляева, когда он дошел до основного заграждения запретной зоны, пишет РИА Новости.

    Решением суда Беляев признан виновным в покушении на побег и был приговорен к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Напомним, что материалы уголовного дела не освещались в СМИ, поскольку рассматривались как секретные.

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #тюрьма #побег
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