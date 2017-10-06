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Происшествия
Два человека оказались заблокировны в перевернувшейся машине в Мурманской области
Происшествия
Два тюменских подростка попали под автобус, устроив драку посреди проезжей части
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    Два тюменских подростка попали под автобус, устроив драку посреди проезжей части

    12:48  6 Октября 2017
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    Два тюменских подростка попали под автобус, устроив драку посреди проезжей части

    Тюмень, 6 октября. Двое подростков из Тюмени попали под автобус, устроив драку на дороге. Инцидент произошел в районе Мыса, на улице Малиновского.

    Как стало известно Ura.Ru, автобус №53 выехал на улицу Малиновского в 20.20 по местному времени. Неожиданно на проезжую часть выбежали два школьника 16 и 17 лет. Есть версия, что между школьниками произошла потасовка. Старший мальчик побежал за товарищем помладше через дорогу, оба подростка не заметили приближающийся автобус. В результате один школьник получил серьезную травму живота, в тяжелом состоянии он был госпитализирован. Врачи диагностировали у второго перелом ребер и ноги.

    К счастью, пассажиры автобуса не пострадали.

     

    Автор: Дима Оленин
    #авария #тюмень
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