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Сирия, 6 октября. Российский вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку в провинции Хама. САА при поддержке ВКС РФ продвинулась в сторону Аль-Маядина в Дейр эз-Зоре. «Ан-Нусра»*** отступила от вершины Таль-Джибат в районе Западной Гуты, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили нескольких террористов ИГ1 недалеко от города Аль-Маядин юго-восточнее Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с боевиками в Восточной Гуте Дамаска; наносят авиаудары по позициям «Ан-Нусры» в южной части Идлиба; отбили нападение радикалов в районе деревни Абу Дали на севере провинции Хама.

«Исламское государство»: потеряло несколько населенных пунктов вдоль шоссе Дейр эз-Зор — Аль-Маядин; ведет бои с курдами в кварталах Аль-Кахруба и Аль-Барид в Ракке.

«Тахрир Аш-Шам»: отступила от холма Таль-Джибат в районе Западной Гуты в провинции Дамаск; подверглась обстрелу САА вблизи населенного пункта Хадер северо-западнее Алеппо; нанесла ракетные удары по городу Хадар в провинции Эль-Кунейтра.

Курды: готовят новых бойцов в северной части провинции Алеппо; захватили пять деревень к северу от Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Продолжаются столкновения между радикалами вооруженной оппозиции и армией САР в районе Восточной Гуты Дамаска. Согласно информации местного военного источника в сети Twitter (Ghouta_GMC), в данный момент правительственные подразделения ведут огонь по позициям исламистов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» на окраине населенного пункта Мисраба.

На юго-западе провинции недалеко от высоты Таль Джанина боевики обстреляли укрепрайоны Сирийской арабской армии (САА), передает Telegram-канал (SRNN2011). В качестве ответных действий 90-я бригада войск Башара Асада нанесла серию ударов в районе холма Таль-Джибат. По данным новостного агентства Al Masdar News, исламисты были вынуждены отступить к городу Бейт Джинн. Напомним, командование САА не раз пыталось прийти к перемирию в данном районе, однако радикалы не согласились установить режим прекращения огня, вследствие чего столкновения продолжились.

Провинция Алеппо

Военный источник сети Telegram (NRVR11) сообщает о новых вооруженных столкновениях между боевиками исламистских группировок и подразделениями Сирийской арабской армии (САА) к юго-западу от города Алеппо. Силы правительственных войск открыли огонь по укрепрайонам радикалов вблизи населенного пункта Хадер. Напомним, ранее под обстрелом исламистов оказались южные территории провинции.

Тем временем в северной части региона бригада «Джейш Ат-Тувар», находящаяся в составе Сирийской демократической армии**** (SDF), выпустила фотографии, на которых запечатлен процесс подготовки новых бойцов в тренировочном лагере курдов в кантоне Шахба. Об этом сообщает Twitter-канал (Baco_UK).

Провинция Дейр эз-Зор

На официальной странице Отрядов народной самообороны (YPG) в сети Twitter (DefenseUnits) появилась информация о том, что курдские подразделения Демократических сил Сирии (SDF) и YPG захватили пять деревень к северу от Дейр эз-Зора. Большое количество мирного населения было эвакуировано в безопасные районы.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться в направлении ключевого города Аль-Маядин при активной поддержке российских ВКС. По данным агентства новостей Al Masdar News, несколько населенных пунктов, расположенных вдоль шоссе Дейр эз-Зор — Аль-Маядин, были освобождены. Кроме того, в результате авиаударов авиации РФ были ликвидированы несколько террористов «Исламского государства»1. Как передают военные источники AMN, одновременно с этим правительственные войска возобновили наступление на восточном берегу Евфрата, двигаясь в сторону нефтяного месторождения Аль-Умар.

Провинция Идлиб

Оппозиционный Twitter-канал (NRVR11) сообщает о том, что сирийские военные самолеты продолжают проводить авианалеты на опорные пункты исламистов группировки «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, в окрестностях города Хан Шейхун, расположенного на юге региона. Никакой информации о потерях со стороны боевиков вооруженной оппозиции пока не поступало. Напомним, практически все крупнейшие города Идлиба контролируют радикалы «Ан-Нусры», а также союзных ей антиправительственных организаций. Кроме того, провинцию изнутри раздирают постоянные междоусобные конфликты в рядах исламистов различных формирований.

Провинция Ракка

Курды продолжают вести наступление в Ракке в рамках финального этапа военной кампании «Гнев Евфрата». Разворачиваются ожесточенные бои между радикалами «Исламского государства» и бойцами Демократических сил Сирии (SDF) в кварталах Аль-Кахруба и Аль-Барид в административном центре региона. Сведений о потерях сторон военный источник в сети Twitter (SourrNews) не предоставил. Напомним, битва за город началась 6 июня и длится уже ровно четыре месяца. Тем не менее, несмотря на поддержку военных самолетов антитеррористической коалиции, боевики «Исламского государства» все еще продолжают оказывать упорное сопротивление.

Провинция Хама

Несколькими часами ранее источники, подконтрольные вооруженной оппозиции, заявляли, что боевикам коалиции «Тахрир Аш-Шам» удалось захватить населенный пункт Абу Дали в северной части провинции. Как сообщает новостное агентство Damascus Now, данная информация не подтвердилась. Силы Сирийской арабской армии (САА) отразили атаку «Джебхат Ан-Нусры»1. Военный источник в Twitter (watanisy) также передает, что город остается под контролем армии Башара Асада.

Подконтрольное ИГИЛ1 информагентство «Аль-Амак» утверждает, что террористы «Исламского государства» сбили военный вертолет ВКС РФ в восточной части Хамы. Тем не менее, по данным Минобороны РФ, Ми-28 совершил вынужденную посадку по причине технической неисправности. Никто из членов экипажа не пострадал.

Провинция Эль-Кунейтра

В северной части Эль-Кунейтры вновь отмечаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Джебхат Фатх Аш-Шам». Как передает Twitter-канал (pulseofsyria), исламисты выпустили четыре ракеты по позициям правительственных войск в районе населенного пункта Хадар. Однако никаких сведений о потерях САА пока не поступало. Практически всю территорию провинции занимают отряды вооруженной оппозиции. В регионе действует режим тишины между силами САР и Сирийской свободной армией** (ССА), однако исламисты «Ан-Нусры» между тем не прекращают боевые действия в Эль-Кунейтре.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)