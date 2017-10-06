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Сирия новости 6 октября 16.30: «Нусра» отступает в Западной Гуте, САА и ВКС РФ приблизились к Аль-Маядину
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    Сирия новости 6 октября 16.30: «Нусра» отступает в Западной Гуте, САА и ВКС РФ приблизились к Аль-Маядину

    16:30  6 Октября 2017
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    САА и ВКС РФ приблизились к Аль-Маядину

    Сирия, 6 октября. Российский вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку в провинции Хама. САА при поддержке ВКС РФ продвинулась в сторону Аль-Маядина в Дейр эз-Зоре. «Ан-Нусра»*** отступила от вершины Таль-Джибат в районе Западной Гуты, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: уничтожили нескольких террористов ИГ1 недалеко от города Аль-Маядин юго-восточнее Дейр эз-Зора.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с боевиками в Восточной Гуте Дамаска; наносят авиаудары по позициям «Ан-Нусры» в южной части Идлиба; отбили нападение радикалов в районе деревни Абу Дали на севере провинции Хама.

    «Исламское государство»: потеряло несколько населенных пунктов вдоль шоссе Дейр эз-Зор — Аль-Маядин; ведет бои с курдами в кварталах Аль-Кахруба и Аль-Барид в Ракке.

    «Тахрир Аш-Шам»: отступила от холма Таль-Джибат в районе Западной Гуты в провинции Дамаск; подверглась обстрелу САА вблизи населенного пункта Хадер северо-западнее Алеппо; нанесла ракетные удары по городу Хадар в провинции Эль-Кунейтра.

    Курды: готовят новых бойцов в северной части провинции Алеппо; захватили пять деревень к северу от Дейр эз-Зора.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Продолжаются столкновения между радикалами вооруженной оппозиции и армией САР в районе Восточной Гуты Дамаска. Согласно информации местного военного источника в сети Twitter (Ghouta_GMC), в данный момент правительственные подразделения ведут огонь по позициям исламистов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» на окраине населенного пункта Мисраба.

    На юго-западе провинции недалеко от высоты Таль Джанина боевики обстреляли укрепрайоны Сирийской арабской армии (САА), передает Telegram-канал (SRNN2011). В качестве ответных действий 90-я бригада войск Башара Асада нанесла серию ударов в районе холма Таль-Джибат. По данным новостного агентства Al Masdar News, исламисты были вынуждены отступить к городу Бейт Джинн. Напомним, командование САА не раз пыталось прийти к перемирию в данном районе, однако радикалы не согласились установить режим прекращения огня, вследствие чего столкновения продолжились.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Военный источник  сети Telegram (NRVR11) сообщает о новых вооруженных столкновениях между боевиками исламистских группировок и подразделениями Сирийской арабской армии (САА) к юго-западу от города Алеппо. Силы правительственных войск открыли огонь по укрепрайонам радикалов вблизи населенного пункта Хадер. Напомним, ранее под обстрелом исламистов оказались южные территории провинции.

    Тем временем в северной части региона бригада «Джейш Ат-Тувар», находящаяся в составе Сирийской демократической армии**** (SDF), выпустила фотографии, на которых запечатлен процесс подготовки новых бойцов в тренировочном лагере курдов в кантоне Шахба. Об этом сообщает Twitter-канал (Baco_UK).

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    На официальной странице Отрядов народной самообороны (YPG) в сети Twitter (DefenseUnits) появилась информация о том, что курдские подразделения Демократических сил Сирии (SDF) и YPG захватили пять деревень к северу от Дейр эз-Зора. Большое количество мирного населения было эвакуировано в безопасные районы.

    Между тем Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться в направлении ключевого города Аль-Маядин при активной поддержке российских ВКС. По данным агентства новостей Al Masdar News, несколько населенных пунктов, расположенных вдоль шоссе Дейр эз-Зор — Аль-Маядин, были освобождены. Кроме того, в результате авиаударов авиации РФ были ликвидированы несколько террористов «Исламского государства»1. Как передают военные источники AMN, одновременно с этим правительственные войска возобновили наступление на восточном берегу Евфрата, двигаясь в сторону нефтяного месторождения Аль-Умар.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Оппозиционный Twitter-канал (NRVR11) сообщает о том, что сирийские военные самолеты продолжают проводить авианалеты на опорные пункты исламистов группировки «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, в окрестностях города Хан Шейхун, расположенного на юге региона. Никакой информации о потерях со стороны боевиков вооруженной оппозиции пока не поступало. Напомним, практически все крупнейшие города Идлиба контролируют радикалы «Ан-Нусры», а также союзных ей антиправительственных организаций. Кроме того, провинцию изнутри раздирают постоянные междоусобные конфликты в рядах исламистов различных формирований.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Курды продолжают вести наступление в Ракке в рамках финального этапа военной кампании «Гнев Евфрата». Разворачиваются ожесточенные бои между радикалами «Исламского государства» и бойцами Демократических сил Сирии (SDF) в кварталах Аль-Кахруба и Аль-Барид в административном центре региона. Сведений о потерях сторон военный источник в сети Twitter (SourrNews) не предоставил. Напомним, битва за город началась 6 июня и длится уже ровно четыре месяца. Тем не менее, несмотря на поддержку военных самолетов антитеррористической коалиции, боевики «Исламского государства» все еще продолжают оказывать упорное сопротивление.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Несколькими часами ранее источники, подконтрольные вооруженной оппозиции, заявляли, что боевикам коалиции «Тахрир Аш-Шам» удалось захватить населенный пункт Абу Дали в северной части провинции. Как сообщает новостное агентство Damascus Now, данная информация не подтвердилась. Силы Сирийской арабской армии (САА) отразили атаку «Джебхат Ан-Нусры»1. Военный источник в Twitter (watanisy) также передает, что город остается под контролем армии Башара Асада.

    Подконтрольное ИГИЛ1 информагентство «Аль-Амак» утверждает, что террористы «Исламского государства» сбили военный вертолет ВКС РФ в восточной части Хамы. Тем не менее, по данным Минобороны РФ, Ми-28 совершил вынужденную посадку по причине технической неисправности. Никто из членов экипажа не пострадал.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Карта военных действий — Эль-Кунейтра

    В северной части Эль-Кунейтры вновь отмечаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами  «Джебхат Фатх Аш-Шам». Как передает Twitter-канал (pulseofsyria), исламисты выпустили четыре ракеты по позициям правительственных войск в районе населенного пункта Хадар. Однако никаких сведений о потерях САА пока не поступало. Практически всю территорию провинции занимают отряды вооруженной оппозиции. В регионе действует режим тишины между силами САР и Сирийской свободной армией** (ССА), однако исламисты «Ан-Нусры» между тем не прекращают боевые действия в Эль-Кунейтре.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #курды #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #новости сирии #идлиб #сса #хомс
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    Сирия новости 6 октября 16.30: «Нусра» отступает в Западной Гуте, САА и ВКС РФ приблизились к Аль-Маядину
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