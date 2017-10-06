Петербургский «Лахта-Центр» признан самым высоким небоскребом Европы

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Санкт-Петербург, 6 октября. Петербургский небоскреб «Лахта-Центр» стал самым высоким в Европе уже до завершения строительства, сообщили в пресс-службе комплекса.

«Лахта-Центр» побил европейские рекорды еще до конца строительства. Как стало известно, петербургских небоскреб оказался самым высоким в Европе. Кроме того, когда проект будет завершен, он попадет в топ-20 самых высоких зданий в мире.

Строительство «Лахта-Центра» началось два года назад. Уже через год строительства башня поднялась над землей на 147 метров и стала самым высоким зданием в Северной столице.

Когда небоскреб будет достроен, его высота составит 462 метра, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

В июле этого года строители, находившиеся на верхних этажах небоскреба «Лахта-центр», сумели заснять на камеру редкое природное явление — замкнутую кольцевую радугу.