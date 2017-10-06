Невероятная ложь и давление: Шойгу рассказал об истерии западных СМИ вокруг учений РФ и Белоруссии

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Москва, 6 октября. Совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2017» прошли в условиях «беспрецедентного информационного давления», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Выступая на селекторном совещании в Минобороны РФ он напомнил, как зарубежные издания нагнетали истерию вокруг учений, пугая самыми невероятными сценариями. При этом он отметил, что ряд официальных лиц, включая даже и отдельных лидеров государств в своих опасениях доходили до того, что называли его «прелюдией к захвату чужих территорий».

«Вся эта ложь была разоблачена сразу по окончании учения, которое носило исключительно оборонительный характер», — подчеркнул министр.

Шойгу также особо отметил, что учения «Запад-2017» были проведены с 14 по 20 сентября в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года.