Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Два человека оказались заблокировны в перевернувшейся машине в Мурманской области
Россия
Невероятная ложь и давление: Шойгу рассказал об истерии западных СМИ вокруг учений РФ и Белоруссии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Невероятная ложь и давление: Шойгу рассказал об истерии западных СМИ вокруг учений РФ и Белоруссии

    12:38  6 Октября 2017
    53

    Невероятная ложь и давление: Шойгу рассказал об истерии западных СМИ вокруг учений РФ и Белоруссии

    Москва, 6 октября. Совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2017» прошли в условиях  «беспрецедентного информационного давления», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    Выступая на селекторном совещании в Минобороны РФ он напомнил, как зарубежные издания нагнетали истерию вокруг учений, пугая самыми невероятными сценариями. При этом он отметил, что ряд официальных лиц, включая даже и отдельных лидеров государств в своих опасениях доходили до того, что называли его «прелюдией к захвату чужих территорий».

    «Вся эта ложь была разоблачена сразу по окончании учения, которое носило исключительно оборонительный характер», — подчеркнул министр.

    Шойгу также особо отметил, что учения «Запад-2017» были проведены с 14 по 20 сентября в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года.

     

    Автор: Алексей Громов
    #минобороны рф #шойгу #запад-2017
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 1619

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85285

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107535

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30016

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44774
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        104
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        1634
        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        8:53   6 Октября 2017
        1167
        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        7:21   6 Октября 2017
        1206