Угроза ядерного терроризма: вооруженные рейдеры захватили атомный гособъект в Киеве

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Киев, 6 октября. В Киеве рейдеры с помощью бойцов батальона «Айдар» захватили работающий с ядерными материалами Институт проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины.

О происходящем на территории Института рассказал его директор Анатолий Носовский в интервью агентству «Украинские новости».

Ситуация развивается уже более года, с начала 2016-го, когда на должность главы Института был назначен Носовский. Новый директор инициировал проведение финансового аудита, в результате которого было обнаружено некое совместное предприятие «Майстер и К мебли», занимающее более трети территории Института, при этом не отчисляя арендодателю никаких дивидендов.

«Я так понимаю, что это предприятие типа «рога и копыта», которое ничего не производит, но использует помещения, принадлежащие институту, и сдает их аренду», — рассказывает Носовский.

Директор Носовский обратился в суд, по решению которого Институт вышел из состава учредителей данного предприятия, а, значит, все здания должны были быть возвращены госучреждению. Однако этого не произошло, и Институт был вынужден прибегнуть к помощи охранной организации.

«Мы смогли установить контроль на территории Института, взять ее под охрану, наладить пропускной режим», - поясняет Носовский.

Первая попытка захвата территории была предпринята директором этой фирмы в сопровождении неизвестных, представившихся представителями «Правого сектора»1, 16 февраля и не увенчалась успехом: охрана Института смогла противостоять налетчикам. О данном факте Носовский сразу сообщил временно исполняющему обязанности президента Украины Турчинову, министру внутренних дел Украины Авакову, галве СБУ Грицаку.

В отсутствие каких-либо мер со стороны властей, спустя 1,5 месяца территория Института была захвачена вооруженной группой людей в количестве 20-25 человек с шевронами батальона «Айдар» под руководством того же директора предприятия.

На территории института находятся источники ионизирующего излучения (ИИИ), поэтому она находится под контролем Управления государственной охраны Украины. Однако прибывшие на место сотрудники УГО не смогли защитить подконтрольные территории от рейдеров.

«Они приехали, постояли, спросили, в лабораторию кто-то влезает? Если нет, то нам здесь делать нечего. Развернулись и уехали. По всей видимости, никто не желает связываться с «Айдаром», - говорит Носовский.

Директор подчеркивает потенциальную опасность ситуации:

«В любой момент, бандиты могли зайти в лабораторные помещения и прибрать к рукам мощные радиоактивные источники. Это уже попахивает ядерным терроризмом».

«Может скоро настать такое время, когда рейдеры, основываясь на подобных фактах безнаказанности, приберут к своим рукам не только территорию Института проблем безопасности атомных станций, но и площадки самих атомных станций».

В настоящее время рейдеры по-прежнему занимают здания Института. Захватчикам отключены все коммуникации, но они не отступают:

«Они поставили дизель генераторы и продолжают работать. Мы ж не можем пойти туда составом научных сотрудников и силой их выгнать. При этом там до сих пор находятся люди с автоматами».

Государство до сих пор так и не проявило должного интереса к своей собственности. От представителей власти в ответ на заявления директора Института приходят лишь отписки. Судьи берут самоотводы. Наверное, они тоже не хотят связываться с «Айдаром», считает Носовский.

Очередное заседание суда назначено на 10 октября.

1 Организация запрещена на территории РФ.