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Украина
Постпред Украины в ООН предложил передать миротворцам в Донбассе боевую авиацию
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    Постпред Украины в ООН предложил передать миротворцам в Донбассе боевую авиацию

    12:44  6 Октября 2017  /обновлено: 13:22  06 Октября 2017
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    Постпред Украины в ООН предложил передать миротворцам в Донбассе боевую авиацию

    Нью-Йорк, 6 октября. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев будет оставаться надежным партнером организации в операциях по поддержанию мира. В частности, он предложил передать миротворческому контингенту в Донбассе боевую авиацию и военную технику.

    Украинский политик привлек внимание к возможности существенного повышения эффективности выполнения миротворческих операций ООН, передает «Укриинформ». Он подчеркнул, что все миссии должны получать четкие и «одновременно прочные мандаты», согласно основным положениям деятельности всемирной организации. Постпред Украины в ООН обратил особое внимание на необходимость обеспечения миссий должным финансированием. Кроме того, он предложил передать миротворцам в Донбассе авиацию, как боевую, так и транспортную. А также осуществить возможность использования передовых разведывательных технологий.

    Постпред Украины в ООН предложил передать миротворцам в Донбассе боевую авиацию

    В ходе своего выступления глава постоянного представительства Украины заявил, что поддержка ООН будет осуществляться Киевом несмотря на то, что украинской стороне самой требуется помощь миротворцев в поддержании мира на фоне продолжения российской агрессии. 

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причину задержки ввода миротворцев ООН в Донбасс.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #оон #миротворцы
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