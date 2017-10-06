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Происшествия
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Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия
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    Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

    12:07  6 Октября 2017  /обновлено: 12:10  06 Октября 2017
    104

    Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия
    Осло, 6 октября. В Осло вручили Нобелевскую премию мира. Ее обладателем стало Международное движение по запрещению ядерного оружия.

    Как уточнили в Нобелевском комитете, премию движение получило за «работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия».

    Ранее сообщалось, что в число возможных номинантов на премию мира вошли верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Еврокомиссии Федерика Могерини, президент США Дональд Трамп, лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.


     

    Автор: Алексей Громов
    #нобелевская премия #нобелевская премия мира
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