Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

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Осло, 6 октября. В Осло вручили Нобелевскую премию мира. Ее обладателем стало Международное движение по запрещению ядерного оружия.

Как уточнили в Нобелевском комитете, премию движение получило за «работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия».

Ранее сообщалось, что в число возможных номинантов на премию мира вошли верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Еврокомиссии Федерика Могерини, президент США Дональд Трамп, лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.



