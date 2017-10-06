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Новости Сирии
Французский министр рассказала, когда Ракка будет освобождена от ИГ
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    Французский министр рассказала, когда Ракка будет освобождена от ИГ

    12:20  6 Октября 2017
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    Французский министр рассказала, когда Ракка будет освобождена от ИГ

    Париж, 6 октября. Сирийский город Ракка будет освобожден от террористической группировки «Исламское государство» через несколько недель, заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

    Парли призналась, что освобождение Ракки от боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) дается международной коалиции под руководством США непросто.

    «Освобождение этих зон кажется самым трудным», — обратила внимание французский министр.

    Французский министр рассказала, когда Ракка будет освобождена от ИГ

    Однако Парли смогла предположить, когда, по его мнению, завершится освобождение города.

    «Вероятно, это вопрос недель», — ответила она в эфире радиостанции France Inter.

    Стоит отметить, что силы коалиции находятся на территории Сирии незаконно, так как Дамаск не давал разрешения на их ввод. МВД Франции подчеркивает, более 200 французов, которые участвовали в боевых действиях в Сирии и Ираке и вернулись домой, могут представлять угрозу для безопасности граждан.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #париж #иг #франция #ракка #освобождение
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