Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Два человека оказались заблокировны в перевернувшейся машине в Мурманской области
Происшествия
СК РФ назвал возможные причины смертельного столкновения автобуса и поезда под Владимиром
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СК РФ назвал возможные причины смертельного столкновения автобуса и поезда под Владимиром

    12:17  6 Октября 2017
    106

    СК РФ назвал возможные причины смертельного столкновения автобуса и поезда под Владимиром

    Ярославль, 6 октября. СК РФ рассматривает ряд причин смертельного ДТП, произошедшего во Владимирской области. Не исключаются нарушения со стороны сотрудников железнодорожной станции или водителя автобуса.Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

    «СК рассматривает ряд версий произошедшего», — цитирует ее слова агентство РИА Новости.

    Напомним, что в ночь на пятницу, 6 октября, автобус с казахстанскими номерами столкнулся с поездом на железной дороге под Владимиром. В результате погибли 16 человек, еще пять попали в больницу, четверо из них находятся в реанимации.

    Ранее сообщалось, что пострадавших в смертельном ДТП под Владимиром разместят в гостиницах. Глава Владимирской области Светлана Орлова распорядилась, чтобы 37 человек, пострадавших в ДТП, разместили в двух гостиницах в Покрове.

    Автор: Дима Оленин
    #дтп #владимир
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 1619

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85285

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107535

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30016

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44774
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        104
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        1634
        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        8:53   6 Октября 2017
        1167
        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        7:21   6 Октября 2017
        1206