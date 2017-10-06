СК РФ назвал возможные причины смертельного столкновения автобуса и поезда под Владимиром

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Ярославль, 6 октября. СК РФ рассматривает ряд причин смертельного ДТП, произошедшего во Владимирской области. Не исключаются нарушения со стороны сотрудников железнодорожной станции или водителя автобуса.Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

«СК рассматривает ряд версий произошедшего», — цитирует ее слова агентство РИА Новости.

Напомним, что в ночь на пятницу, 6 октября, автобус с казахстанскими номерами столкнулся с поездом на железной дороге под Владимиром. В результате погибли 16 человек, еще пять попали в больницу, четверо из них находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что пострадавших в смертельном ДТП под Владимиром разместят в гостиницах. Глава Владимирской области Светлана Орлова распорядилась, чтобы 37 человек, пострадавших в ДТП, разместили в двух гостиницах в Покрове.