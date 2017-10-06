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Украина
«Это шизофрения»: депутат Рады призвал разорвать договор о дружбе с Россией
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    «Это шизофрения»: депутат Рады призвал разорвать договор о дружбе с Россией

    12:21  6 Октября 2017
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    «Это шизофрения»: депутат Рады призвал разорвать договор о дружбе с Россией

    Киев, 6 октября. Депутат Рады Андрей Билецкий считает, что Украине необходимо срочно разорвать договоры о дружбе и сотрудничестве с Россией и о совместном использовании Азовского моря в связи со строительством Керченского моста. 

    Лидер украинской партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что на фоне ситуации в Донбассе и вопроса со статусом Крыма, Украине необходимо разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, а также соглашение о совместном использовании Азовского моря. В Киеве считают, что строительство Керченского моста перекроет судоходство.

    «Это называется шизофрения, когда, с одной стороны, мы стреляем и воюем с Россией, а, с другой стороны, мы – друзья, оказывается, и совместно используем, например, наши территориальные воды», — сказал украинский парламентарий.

    «Это шизофрения»: депутат Рады призвал разорвать договор о дружбе с Россией

    При этом Билецкий акцентировал внимание на том, что для Украины ситуация очень проблематичная, поскольку очевиден политический диссонанс:

    «То есть, с одной стороны – «прощай, немытая Россия», а с другой – «здравствуй, Липецкая фабрика», — отметил Билецкий.

    Депутат Рады назвал расторжение названных договоров стратегическим вопросом, добавив, что личные интересы власть имущих не должны ставиться выше национальные интересов. 

    Напомним, что на Украине произошел государственный переворот в 2014 году, Донбасс не признал новую власть легитимной, в связи с чем Киев в апреле того же года инициировал военную операцию на востоке страны. Крым присоединился к России по итогам народного референдума в марте 2014 года, вопрос статуса полуострова считается закрытым, заявили в Кремле. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #украина
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