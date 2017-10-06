Минобороны РФ заявило о сокращении подконтрольных ИГИЛ территорий в Сирии до 10%

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Москва, 6 октября. Террористическая группировка «Исламское государство» в настоящее время контролирует не более 10% территории Сирии, заявил официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков напомнил, что до начала операции ВКС РФ в Сирии около 90% территорий этого государства находились под контролем боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ). На данный момент, по информации министерства обороны России, террористы контролируют в САР не более 10% земель.

Ранее российский представитель в Центре по примирению враждующих сторон Сергей Володин заявил, что российские военные помогают властям Сирии восстанавливать село Флита в провинции Дамаск.

1 Организация запрещена на территории РФ.