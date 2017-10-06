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Происшествия
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Новости Сирии
Минобороны РФ заявило о сокращении подконтрольных ИГИЛ территорий в Сирии до 10%
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    Минобороны РФ заявило о сокращении подконтрольных ИГИЛ территорий в Сирии до 10%

    12:31  6 Октября 2017
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    Минобороны РФ заявило о сокращении подконтрольных ИГИЛ территорий в Сирии до 10%

    Москва, 6 октября. Террористическая группировка «Исламское государство» в настоящее время контролирует не более 10% территории Сирии, заявил официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

    Конашенков напомнил, что до начала операции ВКС РФ в Сирии около 90% территорий этого государства находились под контролем боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ). На данный момент, по информации министерства обороны России, террористы контролируют в САР не более 10% земель.

    Минобороны РФ заявило о сокращении подконтрольных ИГИЛ территорий в Сирии до 10%

    Ранее российский представитель в Центре по примирению враждующих сторон Сергей Володин заявил, что российские военные помогают властям Сирии восстанавливать село Флита в провинции Дамаск.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #вкс рф #игил #минобороны рф #конашенков
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