Путин поддержал идею увеличения прибавки баллов к ЕГЭ за личные достижения

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Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о прибавке к результатам ЕГЭ до 25 баллов за достижения учащихся. Соответствующее заявление главы государства прозвучало на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года России – 2017».

На мероприятии также присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр образования и науки Ольга Васильева и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

«Такая профессиональная ориентация, чем раньше она произойдет, тем лучше, поэтому я всячески это поддерживаю», — цитирует слова главы государства агентство РИА Новости.

Путин обещал обсудить эту инициативу с Министерством образования РФ.

Сейчас всем выпускникам могут прибавить до 10 баллов к результатам ЕГЭ в случае предоставления портфолио при поступлении в университет.