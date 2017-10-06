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Общество
Путин поддержал идею увеличения прибавки баллов к ЕГЭ за личные достижения
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    Путин поддержал идею увеличения прибавки баллов к ЕГЭ за личные достижения

    12:00  6 Октября 2017
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    Путин поддержал идею увеличения прибавки баллов к ЕГЭ за личные достижения

    Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о прибавке к результатам ЕГЭ до 25 баллов за достижения учащихся. Соответствующее заявление главы государства прозвучало на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года России – 2017».

    На мероприятии также присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр образования и науки Ольга Васильева и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

    «Такая профессиональная ориентация, чем раньше она произойдет, тем лучше, поэтому я всячески это поддерживаю», — цитирует слова главы государства агентство РИА Новости.

    Путин поддержал идею увеличения прибавки баллов к ЕГЭ за личные достижения

    Путин обещал обсудить эту инициативу с Министерством образования РФ.

    Сейчас всем выпускникам могут прибавить до 10 баллов к результатам ЕГЭ в случае предоставления портфолио при поступлении в университет.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #выпускники #портфолио
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