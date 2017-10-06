Синоптики прогнозируют теплую субботу в Хабаровском крае

В Избранное

Хабаровск, 6 октября. Один теплый день ожидается в субботу в Хабаровский край.

По информации ведущего специалиста отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмилы Игнатенко, теплая суббота ожидается в Хабаровском крае на этой неделе. Столбик термометра поднимется от +13 градусов до +19 в дневное время суток. Ночью воздух погреется до +8 градусов.

Днем ожидаются осадки в виде дождя. Также порывы ветра будут достигать 11–16 метров в секунду. В воскресенье столбик термометра упадет днем до +12, а ночью минимум до +6 градусов. Возможность дождя остается.

Напомним, что теплые выходные ожидаются в Екатеринбурге.