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Происшествия
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Общество
Синоптики прогнозируют теплую субботу в Хабаровском крае
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    Синоптики прогнозируют теплую субботу в Хабаровском крае

    11:59  6 Октября 2017
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    Синоптики прогнозируют теплую субботу в Хабаровском крае

    Хабаровск, 6 октября. Один теплый день ожидается в субботу в Хабаровский край.

    По информации ведущего специалиста отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмилы Игнатенко, теплая суббота ожидается в Хабаровском крае на этой неделе. Столбик термометра поднимется от +13 градусов до +19 в дневное время суток. Ночью воздух погреется до +8 градусов.

    Днем ожидаются осадки в виде дождя. Также порывы ветра будут достигать 11–16 метров в секунду. В воскресенье столбик термометра упадет днем до +12, а ночью минимум до +6 градусов. Возможность дождя остается.

    Напомним, что теплые выходные ожидаются в Екатеринбурге.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск #тепло #выходные
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