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Медведь напал на 17-летнего юношу в центре города в Иркутской области
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    Медведь напал на 17-летнего юношу в центре города в Иркутской области

    11:58  6 Октября 2017
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    Медведь напал на 17-летнего юношу в центре города в Иркутской области

    Иркутск, 6 октября. Полицейские застрелили медведя, напавшего на 17-летнего юношу в Иркутской области, сообщили в региональном ГУ МВД.

    В центре Нижнеудинска в Иркутской области в ночь на 6 октября произошел инцидент. В правоохранительные органы стали поступать звонки о местных жителей, которые заявили о медведе. Патрульные выехали на место, где предположительно находился дикий зверь. На одной из улиц полиция заметила юношу, который отбивался от медведя. Силовики застрелили животное, угрожавшее жизни человека, пишет «Свободная пресса»


     

    Автор: Ирина Селезнева
    #медведь #иркустк
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