В ожидании войны: что следует знать о переговорах Суркова и Волкера по Украине

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7 октября должен состояться — как утверждается, в Белграде — очередной раунд переговоров спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Ситуация сегодня такова, что любой результат этой встречи, а также связанные с ней события неизбежно будут рассматриваться в контексте «подарка Путину», которому в тот же день исполнится 65 лет. Дата некруглая, но все равно — юбилей. Тем более, что накануне, 26 сентября, в день рождения президента Украины Петра Порошенко каким-то образом начался впечатляющий фейерверк на 48-м арсенале боеприпасов в Калиновке возле Винницы. Взрывы продолжались несколько дней, а стоимость уничтоженных таким образом боеприпасов «незалежные» генералы оценили чуть ли не в миллиард долларов. Скажете, у страха глаза велики? А причем тут вообще страх, если только Южному Судану, как утверждает Amnesty International, ушло военного имущества на 135 миллионов «баксов»? А ведь у «одвичных лыцарив» есть еще «побратимы» из ИГ1 (запрещено в РФ) и других террористических структур по всему миру…

Поэтому, наверное, есть смысл подумать над тем, какие «подарки» Путину и России с территории Украины могут преподнести руками украинцев их американские кураторы.

«Незалежная» идет вразнос

Украинские новости свидетельствуют, что на подконтрольной Киеву территории ситуация просто пошла вразнос. Пенсий не будет, образования не будет, суда не будет, про нормальный спектр коммунальных услуг тут даже говорить не приходится. Ладно, что газ, электричество и прочее снова подорожали так, что становятся выше средней пенсии — так скоро вообще, похоже, не останется ни газа, ни электричества ни по какой цене. Вон, недавно двоих «незалежных» пограничников задержали при попытке помыться-попариться на территории Брянской области, а в Одессе вообще отключат централизованную подачу горячей воды и отопление. Прощай, немытая Россия! И здравствуй, немытая Украина! СУГС!

Кстати, про электричество. Доля АЭС в его производстве уже приближается к 60% — несмотря на то, что почти четверть блоков по тем или иным причинам не работают. А слухи о «нештатных ситуациях», авариях и опасности «второго Чернобыля» возникают все чаще. Точно так же все чаще слышны заявления со стороны «тербатов» и прочих необандеровских вооруженных формирований об их желании «взять под охрану» объекты украинской атомной энергетики. Чем это грозит — особенно в сочетании с использованием нестандартных топливных сборок от компании Westinghouse — даже объяснять не приходится.

Могут ли американцы использовать элементы такого «ядерного шантажа» на предстоящих переговорах с Россией по украинской проблематике? Скорее, да, чем нет — с другими инструментами давления на Москву у «вашингтонского обкома» сегодня туговато. Но предъявление такого рода «козырей» на переговорах, даже в самом неформализованном виде, — это уже самое «дно» дипломатии, это фактически объявление войны. И, хотя Дональд Трамп после совещания с военными охарактеризовал нынешнюю международную ситуацию как «затишье перед бурей», будем надеяться, что до этого дело не дойдет, — тем более, что европейские союзники США, включая даже полностью «отвязанную» Польшу, подобную позицию не только не одобрят, но и «не поймут».

Вариантов для «обмена» у США нет

Что еще может быть в «загашнике» у Курта Волкера? Несомненно, ситуация на Ближнем Востоке, где американские союзники курды спешно заменили боевиков-исламистов на сирийских нефтяных полях и где 25 сентября прошел референдум о независимости иракского Курдистана. Несомненно, попытка дестабилизации политической ситуации внутри России по образу и подобию «болотных» протестов зимы 2011-12 года — хотя Владимир Путин, принимая 3 октября верительные грамоты от иностранных послов, не только высказал новому руководителю дипломатического представительства США Джону Хантсману искренние соболезнования в связи с трагедией в Лас-Вегасе, но и предостерег американских партнеров от вмешательства во внутренние дела РФ.

В общем, «в карманах» у Курта Волкера сегодня пустовато. И этот факт лишний раз подчеркивают его чересчур агрессивные по отношению к России заявления, которые он сделал после своей минской встречи с Владиславом Сурковым, состоявшейся 21 августа. Хотя тот факт, что переговоры уже второй раз проходят на не вполне «нейтральной» территории (и Минск, и Белград — столицы православных государств), показывает, кто на самом деле сегодня «ведет игру» на Украине.

Поэтому, скорее всего, речь может идти о каком-то новом формате власти в Киеве, который может быть осуществлен только через отставку Петр Порошенко — разумеется, при наличии или создании соответствующего повода и гарантий его личной, семейной и клановой безопасности. Впрочем, Владимиру Путину, спасшему в свое время Анатолия Собчака и сменившему в Кремле Бориса Ельцина, опыта в подобного рода делах не занимать. И подарок к своему 65-летию российский президент, скорее всего, выберет себе сам.

1 Организация запрещена на территории РФ.