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Украина
Украина продлила закон об особом статусе Донбасса еще на год
Украина
Украина продлила закон об особом статусе Донбасса еще на год
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    Украина продлила закон об особом статусе Донбасса еще на год

    11:49  6 Октября 2017
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    Украина продлила закон об особом статусе Донбасса еще на год

    Киев, 6 октября. Большинство украинских депутатов поддержали продление закона об особом статусе Донбасса. Данное решение поддержали 229 депутатов при необходимых 226.

    Напомним, что 18 октября истекает срок действия Закона о предоставлении особого статуса самоуправляемым отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Закон, принятый еще в 2014 году, является ключевым документом для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, сообщает «112 Украина».

    Однако при продлении документа еще на год Киев внес особую поправку, которая, по сути, блокирует его вступление в силу до момента полного контроля над территорией страны. Кроме того, в законопроект вставили фразу о том, что продление особого статуса направлено на создание «необходимых условий для развертывания в Донецкой и Луганской областях миротворческих сил ООН».

    Украина продлила закон об особом статусе Донбасса еще на год

    Отметим, что сами представители республик Донбасса заявляли, что отказ от продления закона об особом статусе региона будет означать отказ киевских властей от минских соглашений.

    Автор: Дима Оленин
    #донбасс #украина #особый статус
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