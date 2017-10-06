Украина продлила закон об особом статусе Донбасса еще на год

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Киев, 6 октября. Большинство украинских депутатов поддержали продление закона об особом статусе Донбасса. Данное решение поддержали 229 депутатов при необходимых 226.

Напомним, что 18 октября истекает срок действия Закона о предоставлении особого статуса самоуправляемым отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Закон, принятый еще в 2014 году, является ключевым документом для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, сообщает «112 Украина».

Однако при продлении документа еще на год Киев внес особую поправку, которая, по сути, блокирует его вступление в силу до момента полного контроля над территорией страны. Кроме того, в законопроект вставили фразу о том, что продление особого статуса направлено на создание «необходимых условий для развертывания в Донецкой и Луганской областях миротворческих сил ООН».

Отметим, что сами представители республик Донбасса заявляли, что отказ от продления закона об особом статусе региона будет означать отказ киевских властей от минских соглашений.