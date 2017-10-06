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Геймеры обнаружили фото убитого посла России Карлова в игре Batman
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    Геймеры обнаружили фото убитого посла России Карлова в игре Batman

    11:56  6 Октября 2017
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    Геймеры обнаружили фото убитого посла России Карлова в игре Batman

    Москва, 6 октября. The Enemy Within включили в компьютерную игру Batman фотографию убитого российского посла в Турции Андрея Карлова.

    Геймеры обнаружили в компьютерной игре Batman фотографию убитого российского посла. Игроманы сначала даже не поверили своим глазам.

    «Честно говоря, сначала даже не поверилось, что такое вообще возможно, — комментируют они находку в Twitter. — Но нет…»

    Как пишет обозреватель компьютерных игр Bro Team Pill, тело Карлова появляется приблизительно на 20-й минуте Batman. Мертвый дипломат в этой игре появляется на фоне вскрытого депозитария банка, передает «Подмосковье 360».

    «У кого-то возникнут проблемы из-за этого», — замечают пользователи Сети.

    Во время расследования убийства Карлова выяснилось, что преступник Мевлют Мерт Алтынташ собирал сведения о дипломате на протяжении трех месяцев.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #турция #карлов #посол #игра #компьютер #бэтмэн
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