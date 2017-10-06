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Украина
Украина продлила закон об особом статусе Донбасса еще на год
Украина
«Сжег бы этот парламент»: депутат Левченко запалил в Раде дымовую шашку
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    «Сжег бы этот парламент»: депутат Левченко запалил в Раде дымовую шашку

    11:55  6 Октября 2017
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    «Сжег бы этот парламент»: депутат Левченко запалил в Раде дымовую шашку

    Киев, 6 октября. Украинский депутат Юрий Левченко спровоцировал потасовку в Раде, запустив дымовую шашку в сессионном зале во время утреннего заседания парламента.

    Как отмечают местные СМИ, сначала в содеянном заподозрили Семена Семенченко, однако позже Левченко, пробившись на трибуны заявил, что это сделал он. Так депутат выразил свой протест против продления законопроекта о продлении на год особого статуса Донецкой и Луганской областей.  

    «Ту шашку дымовую зажег я. И я считаю, что сделал правильно, потому что я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает», — заявил он, подчеркнув, что Рада, приняв законопроект, поступила антиконституционно.

    Этот скандальный инцидент стал не единственным происшествием во время утреннего заседания Рады. Так, во время голосования за принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса у трибуны произошла потасовка: два десятка парламентариев покинули свои кресла и столпились возле трибуны. Отметим, что тексте этого закона Россию назвали страной — «агрессором».

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #лнр #рада #левченко #особый статус #дымовая шашка
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