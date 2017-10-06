Ученые раскрыли главную причину разводов

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Нью-Йорк, 6 октября. Группа ученых из США и Швеции заявила, что дети разведенных родителей чаще всего повторяют их ошибки. Исследование на эту тему было опубликовано в журнале Psychological Science. Кратно о нем сообщает Университет Содружества в Виргинии.

В ходе исследования психологи изучали брачные записи шведских пар, обратив особое внимание на статистику разводов тех супругов, у которых родители также были разведены.

Выяснилось, что максимальный показатель разводов был у тех, чьи родители ранее разрывали брачные связи. По словам авторов исследования, генетические факторы могут влиять на частоту разводов.

Существует еще одна точка зрения — многие психологи считают, что детей воспитываются на определенных паттернах, которые неосознанно используют их родители. Однако новое исследование показывает, что на поведение ребенка в будущем влияют не только психологические факторы, но и генетические, передают «Дни.ру».