Скворцова отдала распоряжения о помощи пострадавшим в ДТП под Владимиром

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Москва, 6 октября. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова отдала поручение федеральным специалистам по оказанию помощи в лечении пострадавших в крупном ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса во Владимирской области.

Ранее СК РФ подтвердил, что жертвами аварии стали 16 человек, в том числе ребенок. Как уточнили в пресс-службе Минздрава, в соответствии с поручением главы ведомства, профильные федеральные специалисты окажут все необходимое содействие региональным коллегам в определении тактики лечения людей, получивших травмы при столкновении поезда и пассажирского автобуса.

К этому моменту, по данным министерства, с места ДТП эвакуировали всех пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.