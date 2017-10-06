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Украина
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Происшествия
Скворцова отдала распоряжения о помощи пострадавшим в ДТП под Владимиром
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    Скворцова отдала распоряжения о помощи пострадавшим в ДТП под Владимиром

    11:29  6 Октября 2017
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    Скворцова отдала распоряжения о помощи пострадавшим в ДТП под Владимиром

    Москва, 6 октября. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова отдала поручение  федеральным специалистам по оказанию помощи в лечении пострадавших в крупном ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса во Владимирской области. 

    Ранее СК РФ подтвердил, что жертвами аварии стали 16 человек, в том числе ребенок.  Как уточнили в пресс-службе Минздрава, в соответствии с поручением главы ведомства, профильные федеральные специалисты окажут все необходимое содействие региональным коллегам в определении тактики лечения людей, получивших травмы при столкновении поезда и пассажирского автобуса.

    К этому моменту, по данным министерства, с места ДТП эвакуировали всех пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #автобус #поезд
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