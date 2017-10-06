В ирландской школе заявили, что сняли на видео призрака

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Дублин, 6 октября. В Сети опубликовано видео с камер наблюдения, в объективы которых попала паранормальная активность в старинной ирландской школе.

Жители ирландского города Корк активно обсуждают загадочную видеозапись, которая была сделана в стенах самой старой школы округа. Учебное заведение было построено в 1828 году.

Камеры наблюдения зафиксировали паранормальную активность. Как утверждают представители учебного заведения, представленная запись не фейк.

Зрители ролика могут наблюдать, как в пустующем здании самостоятельно открываются двери, шкафчики для учебников, разлетаются в сторону бумаги.

«Все происходило посреди ночи, — прокомментировал произошедшее директор школы Кевин Барри. — Мы не знаем, что это было».

Некоторые сотрудники и ученики убеждены, что на видео попал школьный призрак. Директор подтверждает, что иногда они чувствуют холод в здании. Он также привел в пример случай, когда ученик принес в школу щенка, а тот категорически отказался играть в помещении и сбежал на улицу, передает «Свободная пресса».