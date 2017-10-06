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В ирландской школе заявили, что сняли на видео призрака
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    В ирландской школе заявили, что сняли на видео призрака

    11:40  6 Октября 2017
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    В ирландской школе заявили, что сняли на видео призрака

    Дублин, 6 октября. В Сети опубликовано видео с камер наблюдения, в объективы которых попала паранормальная активность в старинной ирландской школе.

    Жители ирландского города Корк активно обсуждают загадочную видеозапись, которая была сделана в стенах самой старой школы округа. Учебное заведение было построено в 1828 году.

    Камеры наблюдения зафиксировали паранормальную активность. Как утверждают представители учебного заведения, представленная запись не фейк. 

    Зрители ролика могут наблюдать, как в пустующем здании самостоятельно открываются двери, шкафчики для учебников, разлетаются в сторону бумаги.

    «Все происходило посреди ночи, — прокомментировал произошедшее директор школы Кевин Барри. — Мы не знаем, что это было».

    Некоторые сотрудники и ученики убеждены, что на видео попал школьный призрак. Директор подтверждает, что иногда они чувствуют холод в здании. Он также привел в пример случай, когда ученик принес в школу щенка, а тот категорически отказался играть в помещении и сбежал на улицу, передает «Свободная пресса».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #видео #ирландия #школа #призрак #привидение
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