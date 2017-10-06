Цыганок о действиях ВСУ в Донбассе: Они захватчики, их клеймят позором

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Анатолий Цыганок рассказал о перспективах миротворческой миссии ООН на Донбассе. Несколько дней назад президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента страны законопроект с неофициальным названием «О реинтеграции Донбасса». Помимо того, что Российская Федерация в нем обозначена «страной-агрессором», документ указывает на возможность применения в Донбассе военной силы.

Законопроект о реинтеграции Донбасса полностью перечеркивает международные обязательства, взятые на себя Украиной, и является чрезвычайно опасным, считает спикер российского МИД Мария Захарова.

Какова цель столь одиозного законопроекта? Как избежать нового витка эскалации конфликта? Как в разрядке ситуации может принять участие международное сообщество? Об этом корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с руководителем Центра Военного прогнозирования Анатолием Цыганком.

Настороженный взгляд Европы

— Является ли принятие закона «О реинтеграции Донбасса» попыткой реализовать силовое возвращение региона в состав страны?

— Я так не думаю. Во-первых, важно отметить, что гражданская война началась только потому, что часть русского населения Украины просто хотела говорить на родном языке. И поэтому их обозвали сепаратистами!

— И террористами...

— Да! Не было никаких террористических актов с их стороны, и, тем не менее, Украина объявила, что это антитеррористическая операция. Если в 2014 году, когда ополченцы были не готовы к войне, у них были слабые боевые подразделения, то сейчас ситуация иная. И в Донецке, и в Луганске созданы нормальные боеспособные вооруженные силы.

— Как спустя три года после начала конфликта оценивает ситуацию международное сообщество?

— Три месяца назад в ООН определили: на Украине идет гражданская война. Об этом говорят уже напрямую. Немало вопросов вызывает и новый закон Киева «Об образовании». Возмутилась Польша, Венгрия, даже Молдавия возмутилась, хотя на Украине всего 60 тысяч молдаван. И Россией должны быть предприняты все меры для того, чтобы ООН изучила этот закон, который нарушает права граждан Европы. Европа сейчас смотрит на Украину настороженно. Они не хотят, чтобы на окраине Европы была война. Я думаю, что после того, как изменились власти во Франции и Германии, они заставят господина Порошенко следовать минским соглашениям.

Зима близко

— Как вы оцениваете силы сторон и их боевой дух?

— Жители Донецка считают, что солдаты украинской армии — это оккупанты. Для ополченцев сейчас речь идет о защите родного края. Мотивация в таких случаях очень важна. Те же люди, которые воюют на стороне Порошенко, армия ВСУ и прочие, такой мотивации не имеют. Их клеймят позором, они захватчики.

Боеприпасы, которые были взорваны в Виннице, составляли большую часть боеприпасов ВСУ. Взорвалось примерно сколько же, что было использовано во время боевых действий на Донбассе. Сейчас украинской армии серьезно не хватает артиллерийских снарядов.

— Киев все же рискнет идти напролом, когда могут начаться активные боевые действия на Донбассе?

— Не думаю, что боевые действия начнутся в ближайшее время, в октябре-ноябре. Причины вполне естественные. На Украине чернозем, а в черноземе вся тяжелая техника плывет. Если что-то и получится у Порошенко — это декабрь-январь. Ну, а к тому времени, я думаю, президент Франции, канцлер Германии и наш президент Владимир Путин придумают что-нибудь и заставят Порошенко выполнять минские договоренности.

— Каким путем это может быть достигнуто?

— К примеру, через участие в Донбассе миссии ООН. Когда противоборствующие стороны не хотят вводить миротворческие образования, надо ввести миротворческие силы, возможно, и насильно, для того, чтобы предотвратить боевые действия с украинской стороны и со стороны ополченцев, для того, чтобы развести эти войска.

— А есть ли такие механизмы у ООН?

— Есть, есть! Было четыре страны, которые не соглашались на присутствие миротворцев, но миротворческих силы туда были введены.

Россия, несущая мир

— Какова роль России в формировании будущей миротворческой миссии?

— Наш президент предложил ввести миротворцев для защиты ОБСЕ. Лидеры ДНР и ЛНР заявили, что обеспечат защиту им даже без миротворцев. Донбасс хочет, чтобы в миротворческой операции участвовала Россия, чего Украина не хочет. Но Донбасс в свою очередь не хочет, чтобы там активно участвовали миротворцы стран НАТО.

— Почему?

— Потому что страны НАТО поставляют оружие для Киева, обучают солдат ВСУ, и так далее.

— Какой выход был бы подходящим для обеих сторон?

— Полагаю, надо выбирать миротворческие организации, которые реально действуют. Может быть, приемлемым вариантом было бы привлечь контингент Армении. Дело в том, что Армения, Грузия и Азербайджан широко представлены в миротворческих организациях. Также помочь в создании миротворческой миссии мог бы Казахстан. Казахские военнослужащие активно участвуют в миротворческих операциях в Азии и Африке. Казахстан сейчас является активной страной на арене мировой политики.